В Польше заявили о мощном ударе по украинцам
Money.pl: Польша отменила выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Польше украинские беженцы, которые не трудоустроены официально, больше не смогут получать детские пособия, сообщает издание Money.pl.
"Принятый в 2022 году закон о помощи гражданам Украины предоставил беженцам из этой страны свободный доступ к польскому рынку труда, а также к семейным пособиям. Он неоднократно пересматривался. Согласно последней поправке, право на пособие по уходу за ребенком зависит от занятости родителей. <…> Изменение правил выплаты "800 плюс" (пособия в размере 800 злотых, примерно 200 долларов на каждого ребенка — прим. ред.) затрагивает около 150 тысяч детей с Украины", — говорится в публикации.
Теперь, как отмечает издание, чтобы получить пособие "800 плюс", находящиеся на территории Польши граждане Украины должны доказать, что они работают и находятся в стране на законных основаниях, а их ребенок учится в польской школе.
В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины. По данным издания Rzeczpospolita, закон об оказании помощи гражданам Украины, действующий с 2022 года, предоставил отдельную правовую базу, облегчающую правила проживания, трудоустройства, получения льгот и возможности обучения для беженцев из Украины. Однако новый закон постепенно отменяет эту систему, и основные элементы поддержки будут включены в общие положения о защите иностранных граждан.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>