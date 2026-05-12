В Saudi Aramco предупредили о последствиях кризиса в Ормузском проливе - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco предупредили о последствиях кризиса в Ормузском проливе
2026-05-12T00:25+0300
нефть
энергетика
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
saudi aramco
В Saudi Aramco предупредили о последствиях кризиса в Ормузском проливе

Глава Saudi Aramco Нассер: кризис в Ормузском проливе может продлиться до 2027 года

ДОХА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок не сможет вернуться к нормальному состоянию до следующего года, если за месяц не возобновится движение судов в Ормузском проливе, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер.
"Чем дольше будут продолжаться перебои в поставках, даже если это продлится еще несколько недель, тем больше времени потребуется нефтяному рынку для восстановления баланса и стабилизации", - сказал он во время видеоконференции, посвященной обсуждению результатов Aramco за первый квартал.
"Кризис может затянуться до 2027 года, если тупиковая ситуация в проливе продлится до середины июня", - добавил он.
По оценке главы крупнейшей в мире энергетической компании, рынок, который потерял миллиард баррелей нефти из-за отсутствия добычи или транспортировки, продолжит терять около 100 миллионов баррелей нефти каждую неделю, пока пролив останется закрытым.
Нассер напомнил, что раньше через Ормузский пролив проходило около 70 судов в день.
Удары по нефтедобывающим странам Персидского залива и фактическое закрытие Ираном пролива, через который идет пятая часть мировых поставок нефти и газа, негативно сказались на добыче и экспорте. До начала конфликта 28 февраля через этот водный путь на рынок поступало около 20 миллионов баррелей нефти в день.
В понедельник президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана на предложения США по мирному урегулированию совершенно неприемлемым.
 
