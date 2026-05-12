В Приморье криминального авторитета приговорили к 12 годам колонии - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Приморье криминального авторитета приговорили к 12 годам колонии
К 12 годам колонии строгого режима и 7 годам колонии общего режима соответственно приговорили криминального "авторитета" из Арсеньева и его подчиненную,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
05:25 12.05.2026
 
В Приморье криминального авторитета приговорили к 12 годам колонии

Уголовного "авторитета" из Арсеньева приговорили к 12 годам колонии строгого режима

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – ПРАЙМ. К 12 годам колонии строгого режима и 7 годам колонии общего режима соответственно приговорили криминального "авторитета" из Арсеньева и его подчиненную, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
С 2021 по 2022 годы подсудимый управлял организованной группой преступников в городе Арсеньеве, контролировал сбор и хранение средств, предназначенных для финансирования криминальной деятельности. Участники ОПГ под руководством фигуранта совершили 7 вымогательств с угрозой применения насилия и применением насилия.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 (вымогательство, 7 эпизодов – ред.), статьей 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство) с назначением окончательного наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей", – сказала Оленева.
Вторая фигурантка дела состояла в той же организованной группе под руководством подсудимого и совершила вымогательство денежных средств у одной из потерпевших.
"Подсудимая признана судом виновной по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с применением части 1 статьи 82 УК РФ (отсрочки отбывания наказания – ред.), до достижения ее малолетним ребенком (2018 года рождения) 14-летнего возраста", – добавила Оленева.
 
