https://1prime.ru/20260512/pristavy-869858287.html
На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину
На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину
Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T11:29+0300
2026-05-12T11:29+0300
2026-05-12T11:29+0300
финансы
общество
банки
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865660575_0:21:401:246_1920x0_80_0_0_1aa1520a7c6012a6b9d32465b08e96c3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – ПРАЙМ. Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том числе и ранних, звонков с требованием вернуть долг, сообщил региональный главк Федеральной службы судебных приставов. Согласно объяснению жительницы Екатеринбурга, которое приводит ведомство, между ней и банком был заключен договор об обслуживании, по которому образовались просроченные денежные обязательства, а на телефон стали звонить с требованием вернуть долг. Почти за месяц на ее номер поступило 55 подобных звонков. "Банк выплатил 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление", – говорится в сообщении управления с уточнением, что штраф был выписан по административной статье о нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Как объяснили в ведомстве, сотрудники банка превысили допустимое количество телефонных переговоров - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц - и не соблюдали установленные законом временные промежутки, звоня с шести до 7.30 утра. Штраф уже погашен, добавили в главке.
https://1prime.ru/20260204/kollektory-867180521.html
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865660575_22:0:377:266_1920x0_80_0_0_85a0672788f354344826a24802030df6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , банки, екатеринбург
Финансы, Общество , Банки, ЕКАТЕРИНБУРГ
На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину
На Урале банк выплатил 400 тысяч рублей за психологическое давление на женщину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – ПРАЙМ. Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том числе и ранних, звонков с требованием вернуть долг, сообщил региональный главк Федеральной службы судебных приставов.
Согласно объяснению жительницы Екатеринбурга
, которое приводит ведомство, между ней и банком был заключен договор об обслуживании, по которому образовались просроченные денежные обязательства, а на телефон стали звонить с требованием вернуть долг. Почти за месяц на ее номер поступило 55 подобных звонков.
Коллекторы купили беспрецедентный объем просроченных микрозаймов за год
"Банк выплатил 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление", – говорится в сообщении управления с уточнением, что штраф был выписан по административной статье о нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Как объяснили в ведомстве, сотрудники банка превысили допустимое количество телефонных переговоров - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц - и не соблюдали установленные законом временные промежутки, звоня с шести до 7.30 утра.
Штраф уже погашен, добавили в главке.