https://1prime.ru/20260512/pristavy-869858287.html

На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину

На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину - 12.05.2026, ПРАЙМ

На Урале банк оштрафовали за психологическое давление на женщину

Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T11:29+0300

2026-05-12T11:29+0300

2026-05-12T11:29+0300

финансы

общество

банки

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865660575_0:21:401:246_1920x0_80_0_0_1aa1520a7c6012a6b9d32465b08e96c3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – ПРАЙМ. Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление – за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том числе и ранних, звонков с требованием вернуть долг, сообщил региональный главк Федеральной службы судебных приставов. Согласно объяснению жительницы Екатеринбурга, которое приводит ведомство, между ней и банком был заключен договор об обслуживании, по которому образовались просроченные денежные обязательства, а на телефон стали звонить с требованием вернуть долг. Почти за месяц на ее номер поступило 55 подобных звонков. "Банк выплатил 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление", – говорится в сообщении управления с уточнением, что штраф был выписан по административной статье о нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Как объяснили в ведомстве, сотрудники банка превысили допустимое количество телефонных переговоров - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц - и не соблюдали установленные законом временные промежутки, звоня с шести до 7.30 утра. Штраф уже погашен, добавили в главке.

https://1prime.ru/20260204/kollektory-867180521.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банки, екатеринбург