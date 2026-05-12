https://1prime.ru/20260512/putin-869874771.html

"Выслать восвояси": на Западе ужаснулись реакции на предложение Путина

"Выслать восвояси": на Западе ужаснулись реакции на предложение Путина - 12.05.2026, ПРАЙМ

"Выслать восвояси": на Западе ужаснулись реакции на предложение Путина

Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки,... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T22:39+0300

2026-05-12T22:39+0300

2026-05-12T22:39+0300

спецоперация на украине

германия

россия

москва

европа

владимир путин

герхард шредер

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя нежелание ЕС видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Москвой."Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника <> но брюссельские клоуны отказались от посредничества, как и немцы", — написал он в социальной сети X.Профессор назвал лидеров ЕС "кучкой поджигателей войны, которых следует выслать восвояси".В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

германия

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, москва, европа, владимир путин, герхард шредер, кая каллас, ес