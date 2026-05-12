"Выслать восвояси": на Западе ужаснулись реакции на предложение Путина - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Выслать восвояси": на Западе ужаснулись реакции на предложение Путина
2026-05-12T22:39+0300
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европейские лидеры бездумно отнеслись к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, комментируя нежелание ЕС видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Москвой."Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника &lt;&gt; но брюссельские клоуны отказались от посредничества, как и немцы", — написал он в социальной сети X.Профессор назвал лидеров ЕС "кучкой поджигателей войны, которых следует выслать восвояси".В субботу президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.
