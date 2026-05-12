https://1prime.ru/20260512/rossiya-869875445.html

Обвинения фон дер Ляйен в адрес России удивило пользователей Сети

Обвинения фон дер Ляйен в адрес России удивило пользователей Сети - 12.05.2026, ПРАЙМ

Обвинения фон дер Ляйен в адрес России удивило пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в якобы похищении украинских детей. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T22:46+0300

2026-05-12T22:46+0300

2026-05-12T22:46+0300

спецоперация на украине

украина

европа

стамбул

урсула фон дер ляйен

владимир мединский

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в якобы похищении украинских детей."В России находятся миллионы украинцев, прибывших со своими семьями из зон боевых действий. Многие из них уже имеют российские паспорта. "Украденные дети", Урсула, или семьи, которые выбрали Россию, а не ваши бомбы?" — написал один пользователь."Вам не надоели эти рассуждения в духе Йозефа Геббельса?" — поинтересовался другой комментатор."Забавно, как пиар на "украденных детях" набирает обороты именно тогда, когда упоминаются мирные переговоры по Украине", — поделился мнением третий."Украина — центр торговли детьми, но они пытаются скрыть свои преступления и свалить вину на Россию? Прекратите свою безумную чушь", — заключили читатели.Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа не успокоится, пока каждый из якобы похищенных Россией украинских детей не воссоединится со своей семьей.По итогам второго раунда диалога украинская делегация передала список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего этапа переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество ребят из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим использует эту тему исключительно для антироссийской пропаганды.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260512/putin-869874771.html

украина

европа

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, стамбул, урсула фон дер ляйен, владимир мединский, мария захарова, мид