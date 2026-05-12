https://1prime.ru/20260512/rzhd-869855554.html

РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого

РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого - 12.05.2026, ПРАЙМ

РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого

РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T08:53+0300

2026-05-12T08:53+0300

2026-05-12T08:53+0300

бизнес

астрахань

улан-удэ

казань

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов компании. "Предлагаются в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Восточно-Сибирской железной дороги… Период работы: с апреля по октябрь (сезон максимального спроса)", - говорится в одном из лотов. Расположение точек на вокзалах, указано в описании к лоту, гарантирует стабильный пассажиропоток и высокую узнаваемость торговых точек в каждом из указанных населенных пунктов. Аналогичные предложения об аренде точек для продажи мороженого опубликованы еще от ряда филиалов РЖД. В списке, в том числе, Астрахань, Урюпинск, Улан-Удэ, Тайшет, Казань, Владивосток, Сыктывкар, Ярославль, Архангельск, Кострома, Ижевск.

https://1prime.ru/20260508/rzhd-869775558.html

астрахань

улан-удэ

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, астрахань, улан-удэ, казань, ржд