Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/rzhd-869855554.html
РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого
РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого - 12.05.2026, ПРАЙМ
РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого
РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T08:53+0300
2026-05-12T08:53+0300
бизнес
астрахань
улан-удэ
казань
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов компании. "Предлагаются в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Восточно-Сибирской железной дороги… Период работы: с апреля по октябрь (сезон максимального спроса)", - говорится в одном из лотов. Расположение точек на вокзалах, указано в описании к лоту, гарантирует стабильный пассажиропоток и высокую узнаваемость торговых точек в каждом из указанных населенных пунктов. Аналогичные предложения об аренде точек для продажи мороженого опубликованы еще от ряда филиалов РЖД. В списке, в том числе, Астрахань, Урюпинск, Улан-Удэ, Тайшет, Казань, Владивосток, Сыктывкар, Ярославль, Архангельск, Кострома, Ижевск.
https://1prime.ru/20260508/rzhd-869775558.html
астрахань
улан-удэ
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa9f8de8a80944e8abb282fbd4192ba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, астрахань, улан-удэ, казань, ржд
Бизнес, АСТРАХАНЬ, Улан-Удэ, КАЗАНЬ, РЖД
08:53 12.05.2026
 
РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого

РЖД сдают в аренду места под сезонную продажу мороженого на вокзалах

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница ОАО "Российские железные дороги"
Сотрудница ОАО Российские железные дороги - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Сотрудница ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов компании.
"Предлагаются в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Восточно-Сибирской железной дороги… Период работы: с апреля по октябрь (сезон максимального спроса)", - говорится в одном из лотов.
Расположение точек на вокзалах, указано в описании к лоту, гарантирует стабильный пассажиропоток и высокую узнаваемость торговых точек в каждом из указанных населенных пунктов.
Аналогичные предложения об аренде точек для продажи мороженого опубликованы еще от ряда филиалов РЖД. В списке, в том числе, Астрахань, Урюпинск, Улан-Удэ, Тайшет, Казань, Владивосток, Сыктывкар, Ярославль, Архангельск, Кострома, Ижевск.
Участок железнодорожного пути - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
РЖД ввели новые скидки к грузовому тарифу на перевозки черных металлов
8 мая, 11:46
 
БизнесАСТРАХАНЬУлан-УдэКАЗАНЬРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала