РЖД хотят привлечь на вокзалы арендаторов для сезонной продажи мороженого
РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов...
2026-05-12T08:53+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. РЖД сдают в аренду места на российских вокзалах и платформах под сезонную продажу мороженого в разных городах России, выяснило РИА Новости из материалов компании. "Предлагаются в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Восточно-Сибирской железной дороги… Период работы: с апреля по октябрь (сезон максимального спроса)", - говорится в одном из лотов. Расположение точек на вокзалах, указано в описании к лоту, гарантирует стабильный пассажиропоток и высокую узнаваемость торговых точек в каждом из указанных населенных пунктов. Аналогичные предложения об аренде точек для продажи мороженого опубликованы еще от ряда филиалов РЖД. В списке, в том числе, Астрахань, Урюпинск, Улан-Удэ, Тайшет, Казань, Владивосток, Сыктывкар, Ярославль, Архангельск, Кострома, Ижевск.
