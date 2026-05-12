ЦБ ожидает дополнительный приток валюты на рынок из-за роста цены Urals
2026-05-12T19:09+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Фактическая цена нефти марки Urals в апреле выросла на 23% к марту, до 94,9 доллара за баррель, что даст дополнительный приток валюты на рынок в мае, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 доллара за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - говорится в обзоре.При этом чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями РФ выросли в апреле в 2 раза к марту, до $29,8 млрд. А Физлица нарастили нетто-покупки валюты в апреле до 108 млрд руб против 65,2 млрд руб в марте. Это также следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ
