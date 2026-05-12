Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат

2026-05-12T20:29+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ незначительно понизило прогноз роста реальных зарплат в 2026 году - до 2,2% с 2,4%, следует из опубликованных на сайте министерства обновленных сценарных условий функционирования экономики на 2027-2029 годы. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти. Оценки темпов роста реальных зарплат в 2027 и 2028 годах также скорректированы - теперь министерство прогнозирует их рост на 2,5% и 2,8% вместо 3,9% и 3,2% в сентябрьской версии прогноза. В 2029 году реальные зарплаты вырастут на 3%. При этом министерство значительно пересмотрело оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2026 году - до 0,8% с 2,4%. К 2029 году, как ожидается, их рост ускорится до 2,7%.

