Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат
2026-05-12T20:29+0300
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2026 году с 2,4% до 2,2%
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ незначительно понизило прогноз роста реальных зарплат в 2026 году - до 2,2% с 2,4%, следует из опубликованных на сайте министерства обновленных сценарных условий функционирования экономики на 2027-2029 годы.
Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.
Оценки темпов роста реальных зарплат в 2027 и 2028 годах также скорректированы - теперь министерство прогнозирует их рост на 2,5% и 2,8% вместо 3,9% и 3,2% в сентябрьской версии прогноза. В 2029 году реальные зарплаты вырастут на 3%.
При этом министерство значительно пересмотрело оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2026 году - до 0,8% с 2,4%. К 2029 году, как ожидается, их рост ускорится до 2,7%.
