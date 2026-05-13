В Астрахани отразили атаку беспилотников на газоперерабатывающий завод - 13.05.2026, ПРАЙМ
В Астрахани отразили атаку беспилотников на газоперерабатывающий завод
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что обломки вызвали возгорание.
По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов.
Уточняется, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.
 
