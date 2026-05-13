https://1prime.ru/20260513/ataka-869886303.html

В Астрахани отразили атаку беспилотников на газоперерабатывающий завод

В Астрахани отразили атаку беспилотников на газоперерабатывающий завод - 13.05.2026, ПРАЙМ

В Астрахани отразили атаку беспилотников на газоперерабатывающий завод

Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T09:54+0300

2026-05-13T09:54+0300

2026-05-13T09:54+0300

происшествия

россия

астраханская область

астрахань

всу

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_0:32:1133:669_1920x0_80_0_0_a635adebad17a328b2c424399b4d532e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - ПРАЙМ. Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Уточняется, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.

астраханская область

астрахань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, астраханская область, астрахань, всу, мчс