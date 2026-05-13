АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом - 13.05.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом
2026-05-13T06:17+0300
06:17 13.05.2026
 
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей", - сказал Мурадян.
По его словам, туроператоры предлагают туристам всю палитру направлений, куда можно добраться "хоть на конях". Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса", - подчеркнул Мурадян.
Он пояснил, что сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений - отрасль начнет стагнировать.
"Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны", - заключил он.
 
