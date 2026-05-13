https://1prime.ru/20260513/ator-869883209.html
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом - 13.05.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом
Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T06:17+0300
2026-05-13T06:17+0300
2026-05-13T06:17+0300
туризм
бизнес
россия
латинская америка
ближний восток
турция
атор
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869883209.jpg?1778642220
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей", - сказал Мурадян.
По его словам, туроператоры предлагают туристам всю палитру направлений, куда можно добраться "хоть на конях". Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса", - подчеркнул Мурадян.
Он пояснил, что сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений - отрасль начнет стагнировать.
"Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны", - заключил он.
латинская америка
ближний восток
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, латинская америка, ближний восток, турция, атор, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ТУРЦИЯ, АТОР, СНГ
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом
АТОР: средняя стоимость отдыха россиян за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов за рубежом составляет 50-80 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей", - сказал Мурадян.
По его словам, туроператоры предлагают туристам всю палитру направлений, куда можно добраться "хоть на конях". Однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса", - подчеркнул Мурадян.
Он пояснил, что сейчас идет конкуренция за такие направления, как Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ, однако если не получить новых направлений - отрасль начнет стагнировать.
"Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны", - заключил он.