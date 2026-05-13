Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц - 13.05.2026, ПРАЙМ
Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц
2026-05-13T15:13+0300
бизнес
россия
италия
узбекистан
москва
атор
Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Визовые центры Италии в России с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в мае Финансовая гвардия Италии сообщала, что экс-посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини арестован по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз гражданам России.
"После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат", - сказали в АТОР.
По их словам, альтернативой является только самостоятельная подача: заявитель должен лично прийти в визовый центр в назначенное время, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура – с отелем, авиабилетами и страховкой.
"Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Для рынка важно понимать: как подавать документы клиентов, которые бронируют туры в Италию, и на какие сроки рассмотрения виз теперь ориентироваться", - заявили в АТОР.
В ассоциации подчеркнули, что главным риском для туристов является увеличение сроков записи. "При самостоятельной подаче заявители с пропиской в Москве и Московской области смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня. Туристам из регионов, по предварительным оценкам, придется ждать примерно до июля", - пояснили там.
Так, сроки могут продолжать сдвигаться по мере накопления очереди и к ожиданию записи нужно прибавить и рассмотрение документов – оно может занимать до двух месяцев. "В результате полный цикл – от записи до получения паспорта на руки – может растянуться до четырех месяцев. Это ставит под вопрос поездки в Италию в летний сезон", - сказали в ассоциации.
При этом еще одним возможным риском может быть более строгая проверка документов, включая бронирования отелей, подтверждение финансовой состоятельности и цель поездки, чтобы исключить случаи фиктивного бронирования для получения визы. "Тем, у кого поездка в Европу запланирована на ближайшие месяцы, эксперты советуют рассмотреть и другие страны Шенгенского соглашения. Среди доступных вариантов – Франция, Испания, Венгрия и Греция", - заключили в АТОР.
 
