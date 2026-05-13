https://1prime.ru/20260513/ator-869893215.html

Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц

Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц - 13.05.2026, ПРАЙМ

Визовые центры Италии в России не принимают документы через третьих лиц

Визовые центры Италии в России с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане, рассказали в Ассоциации | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T15:13+0300

2026-05-13T15:13+0300

2026-05-13T15:13+0300

бизнес

россия

италия

узбекистан

москва

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_0:184:3872:2362_1920x0_80_0_0_2a4bef24d80c6e5d67554d36c81bf343.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Визовые центры Италии в России с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в мае Финансовая гвардия Италии сообщала, что экс-посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини арестован по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз гражданам России. "После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат", - сказали в АТОР. По их словам, альтернативой является только самостоятельная подача: заявитель должен лично прийти в визовый центр в назначенное время, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура – с отелем, авиабилетами и страховкой. "Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Для рынка важно понимать: как подавать документы клиентов, которые бронируют туры в Италию, и на какие сроки рассмотрения виз теперь ориентироваться", - заявили в АТОР. В ассоциации подчеркнули, что главным риском для туристов является увеличение сроков записи. "При самостоятельной подаче заявители с пропиской в Москве и Московской области смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня. Туристам из регионов, по предварительным оценкам, придется ждать примерно до июля", - пояснили там. Так, сроки могут продолжать сдвигаться по мере накопления очереди и к ожиданию записи нужно прибавить и рассмотрение документов – оно может занимать до двух месяцев. "В результате полный цикл – от записи до получения паспорта на руки – может растянуться до четырех месяцев. Это ставит под вопрос поездки в Италию в летний сезон", - сказали в ассоциации. При этом еще одним возможным риском может быть более строгая проверка документов, включая бронирования отелей, подтверждение финансовой состоятельности и цель поездки, чтобы исключить случаи фиктивного бронирования для получения визы. "Тем, у кого поездка в Европу запланирована на ближайшие месяцы, эксперты советуют рассмотреть и другие страны Шенгенского соглашения. Среди доступных вариантов – Франция, Испания, Венгрия и Греция", - заключили в АТОР.

италия

узбекистан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, италия, узбекистан, москва, атор