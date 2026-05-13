https://1prime.ru/20260513/energonositeli-869884009.html

Титов: энергоносители останутся главной статьей экспорта в Китай

Титов: энергоносители останутся главной статьей экспорта в Китай - 13.05.2026, ПРАЙМ

Титов: энергоносители останутся главной статьей экспорта в Китай

Энергоносители останутся главной статьей российского экспорта в Китай, но есть все основания возлагать особые надежды на поставки продовольствия, они растут,... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T07:38+0300

2026-05-13T07:38+0300

2026-05-13T07:38+0300

нефть

экономика

россия

китай

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869884009.jpg?1778647106

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Энергоносители останутся главной статьей российского экспорта в Китай, но есть все основания возлагать особые надежды на поставки продовольствия, они растут, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Энергоносители, конечно, останутся главной статьей российского экспорта в Китай, но есть все основания возлагать особые надежды на экспорт нашего продовольствия. Минувший год продемонстрировал, что эти надежды вполне оправданы. Россия нарастила экспорт в Китай мороженой рыбы на 44%, рапсового масла - на 42%, мяса - на 20-25%", - сказал он. Подтвердил эту тенденцию, по его словам, и первый квартал нынешнего года. "Экспорт российской сельхозпродукции в Китай достиг 2,7 миллиона тонн в натуральном выражении (плюс 29%) и 2,4 миллиарда долларов в денежном (плюс 43% к первому кварталу 2025 года). Это рекордные показатели за всю историю наблюдений. Основные категории экспорта в первом квартале - это мороженая рыба, рапсовое масло, ракообразные, соевые бобы, семена льна, подсолнечное масло, кукуруза и пшеничная мука", - уточнил собеседник агентства. Конечно, добавил Титов, "во многом бум нашего продовольственного экспорта связан с международной турбулентностью. Китайцы стараются диверсифицировать импорт, а Россия является самым надежным и предсказуемым партнером". "Плюс постепенно развивается наша логистика на восточном направлении: железнодорожные коридоры, терминалы и пограничная инфраструктура. Расширяется число российских предприятий и регионов, получивших допуск на китайский рынок, что всегда было серьезной бюрократической проблемой. В общем, турбулентность турбулентностью, но достигнутые успехи уже никуда не денутся", - заключил председатель российской части РККДМР.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, китай, борис титов