СМИ: Иран сохранил около 70% ракетного арсенала

Вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T01:56+0300

ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, утверждает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки. "Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала", - говорится в публикации. Более того, по данным издания, Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей. Помимо этого, военная разведка на основе спутниковых снимков сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации. Как отмечает газета, новые данные разведки указывают на то, что Трамп и его военные советники переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам, и недооценили стойкость Ирана, а также его способность к быстрому восстановлению. Ранее эта же газета сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Томагавков и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot. При этом, по оценке Трампа, которой он поделился 11 мая, действующий режим прекращения огня в конфликте с Ираном крайне хрупок и находится в невероятно слабом состоянии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

нефть, иран, сша, тегеран, дональд трамп, new york times