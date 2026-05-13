https://1prime.ru/20260513/lavrov-869885404.html
Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"
Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"
Соединенные Штаты пытаются взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью", рассказал глава МИД РФ... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T09:12+0300
2026-05-13T09:12+0300
2026-05-13T09:12+0300
нефть
венесуэла
сша
сергей лавров
николас мадуро
роснефть
мид рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал он в интервью каналу RT India. Министр отметил, что уже никто не вспоминает предлог о борьбе с наркобизнесом, который США использовали для атаки на Венесуэлу в январе. "Сейчас уже все в открытую говорят, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с США", - подчеркнул Лавров. В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, сергей лавров, николас мадуро, роснефть, мид рф, россия
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Роснефть, МИД РФ, РОССИЯ
Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"
Лавров: США пытаются взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"