Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"
Лавров: США пытаются взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал он в интервью каналу RT India.
Министр отметил, что уже никто не вспоминает предлог о борьбе с наркобизнесом, который США использовали для атаки на Венесуэлу в январе.
"Сейчас уже все в открытую говорят, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с США", - подчеркнул Лавров.
В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
 
