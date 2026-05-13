Лавров: США хотят взять под контроль сотрудничество Венесуэлы с "Роснефтью"

2026-05-13T09:12+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются взять под контроль сотрудничество в нефтяной сфере, которое Венесуэла ранее вела с российской "Роснефтью", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал он в интервью каналу RT India. Министр отметил, что уже никто не вспоминает предлог о борьбе с наркобизнесом, который США использовали для атаки на Венесуэлу в январе. "Сейчас уже все в открытую говорят, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с США", - подчеркнул Лавров. В начале января 2026 года США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.

