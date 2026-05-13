МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году на 2,37 миллиона баррелей в сутки, до 3,91 миллиона...

2026-05-13T11:18+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в текущем году на 2,37 миллиона баррелей в сутки, до 3,91 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 102,25 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году снизится на 1,54 миллиона баррелей в сутки и ожидало добычу на уровне 104,67 миллиона баррелей в сутки. Еще ранее агентство прогнозировало рост добычи нефти в этом году по сравнению с 2025 годом. По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,11 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,16 миллиона баррелей в сутки.

