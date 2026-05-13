Минпромторг рассказал о планируемых крупных инвестпроектах в новых регионах - 13.05.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о планируемых крупных инвестпроектах в новых регионах
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Четыре крупных инвестиционных проекта по производству строительных материалов и энергооборудования планируется реализовать в ДНР, ЛНР и Запорожской области, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Уже сейчас планируется к реализации 4 крупных инвестиционных проекта по выпуску востребованных строительных материалов: газосиликатных блоков, электрощитового оборудования и трансформаторных подстанций – в ДНР, сухих строительных смесей и грунтовок – в ЛНР; кабельной продукции — в Запорожской области", - сказано в сообщении.
Совокупные инвестиции по этим проектам составят около 3,8 миллиарда рублей и позволят создать в регионах более 350 новых рабочих мест.
В Минпромторге отметили, что реализация этих проектов позволит увеличить выпуск востребованной продукции, обеспечить потребности строительной отрасли, а также улучшить инвестиционный климат регионов.
"За 3 года работы региональных фондов развития промышленности мы направили 2,5 миллиарда рублей в виде льготных займов… Вместе с деньгами от федерального ФРП сумма поддержки превышает 4,4 миллиарда рублей", - отметил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ".
Форум-выставка проходит 13-15 мая в инновационном центре "Сколково". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
