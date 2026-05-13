https://1prime.ru/20260513/neft-869885677.html

Лавров оценил готовность Японии покупать российскую нефть

Лавров оценил готовность Японии покупать российскую нефть - 13.05.2026, ПРАЙМ

Лавров оценил готовность Японии покупать российскую нефть

Если Япония готова покупать нефть из России, российская сторона традиционно не связывает экономические договоренности с политикой, рассказал глава МИД РФ Сергей | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T09:31+0300

2026-05-13T09:31+0300

2026-05-13T09:31+0300

нефть

россия

япония

сергей лавров

мид рф

сахалин-2

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Если Япония готова покупать нефть из России, российская сторона традиционно не связывает экономические договоренности с политикой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Японцы также касались этой темы. Их новый министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония будет продолжать оказывать давление на Россию, будет едина с ее западными коллегами, но без российской нефти им тяжело. Если они готовы покупать… Мы никогда экономику и имеющиеся договоренности не превращали в политику", - сказал он в интервью каналу RT India. Ранее японская газета "Санкэй" сообщила, что нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, япония, сергей лавров, мид рф, сахалин-2