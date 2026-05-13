Лавров оценил готовность Японии покупать российскую нефть
2026-05-13T09:31+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Если Япония готова покупать нефть из России, российская сторона традиционно не связывает экономические договоренности с политикой, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Японцы также касались этой темы. Их новый министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония будет продолжать оказывать давление на Россию, будет едина с ее западными коллегами, но без российской нефти им тяжело. Если они готовы покупать… Мы никогда экономику и имеющиеся договоренности не превращали в политику", - сказал он в интервью каналу RT India. Ранее японская газета "Санкэй" сообщила, что нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil.
