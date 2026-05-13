В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза - 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T18:29+0300
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 452,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только на 2,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 27,4 миллиона баррелей с 29,1 миллиона. Запасы бензина сократились на 4,1 миллиона баррелей (на 1,9%) - до 215,7 миллиона. Ожидалось снижение на 2,9 миллиона. А запасы дистиллятов выросли на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 102,5 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,8 миллиона.
Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,9%, до 452,9 миллиона баррелей
