Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/neft-869900966.html
В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза
В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза - 13.05.2026, ПРАЙМ
В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 452,9... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T18:29+0300
2026-05-13T18:29+0300
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 452,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только на 2,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 27,4 миллиона баррелей с 29,1 миллиона. Запасы бензина сократились на 4,1 миллиона баррелей (на 1,9%) - до 215,7 миллиона. Ожидалось снижение на 2,9 миллиона. А запасы дистиллятов выросли на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 102,5 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,8 миллиона.
https://1prime.ru/20260513/usa-869899210.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Нефть, США
18:29 13.05.2026
 
В США запасы нефти за неделю упали сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,9%, до 452,9 миллиона баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 4,3 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 452,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только на 2,1 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 27,4 миллиона баррелей с 29,1 миллиона.
Запасы бензина сократились на 4,1 миллиона баррелей (на 1,9%) - до 215,7 миллиона. Ожидалось снижение на 2,9 миллиона. А запасы дистиллятов выросли на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 102,5 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,8 миллиона.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день
17:50
 
НефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала