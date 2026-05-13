Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена - 13.05.2026, ПРАЙМ
Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил о получении запроса от правительства Нигерии о статусе ассоциированного члена МЭА. | 13.05.2026, ПРАЙМ
16:20 13.05.2026
 
Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена

Глава МЭА Бироль получил запрос от правительства Нигерии о статусе ассоциированного члена

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил о получении запроса от правительства Нигерии о статусе ассоциированного члена МЭА.
"Рад получить официальный запрос от правительства Нигерии в письме министра Экперикпе Экпо о (желании - ред.) Нигерии присоединиться к семье МЭА в качестве ассоциированного члена", - написал Бироль в соцсети X.
В настоящее время в МЭА входят 32 страны, в феврале оно пригласило Колумбию стать 33-й страной-членом организации. Кроме того, со своей стороны ещё шесть государств стремятся к вступлению - Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Израиль и Румыния, говорится на сайте агентства.
В то же время к ассоциированным членам МЭА на данный момент относятся 13 стран.
