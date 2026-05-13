https://1prime.ru/20260513/nigeriya-869895624.html

Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена

Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена - 13.05.2026, ПРАЙМ

Глава МЭА получил запрос от Нигерии о статусе ассоциированного члена

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил о получении запроса от правительства Нигерии о статусе ассоциированного члена МЭА. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T16:20+0300

2026-05-13T16:20+0300

2026-05-13T16:20+0300

нигерия

фатих бироль

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846072502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f17df45646e2dfa8c1a0985d3588ed92.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил о получении запроса от правительства Нигерии о статусе ассоциированного члена МЭА. "Рад получить официальный запрос от правительства Нигерии в письме министра Экперикпе Экпо о (желании - ред.) Нигерии присоединиться к семье МЭА в качестве ассоциированного члена", - написал Бироль в соцсети X. В настоящее время в МЭА входят 32 страны, в феврале оно пригласило Колумбию стать 33-й страной-членом организации. Кроме того, со своей стороны ещё шесть государств стремятся к вступлению - Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Израиль и Румыния, говорится на сайте агентства. В то же время к ассоциированным членам МЭА на данный момент относятся 13 стран.

https://1prime.ru/20260513/mea-869888324.html

нигерия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нигерия, фатих бироль, мэа