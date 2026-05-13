ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - 13.05.2026, ПРАЙМ
ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 1,17 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации.
Согласно представленным таблицам, рост спроса в 2026 году ожидается на уровне 1,17 миллиона баррелей в сутки, что на 210 тысяч баррелей в сутки ниже показателя в прошлом месяце - 1,38 миллиона.
В ОПЕК полагают, что мировой спрос в текущем году может достичь 106,33 миллиона баррелей - примерно на 200 тысяч баррелей меньше, чем в предшествующем докладе (106,53 миллиона).
В то же время ОПЕК скорректировала оценку спроса в 2025 году. Показатель был чуть повышен - до 105,16 миллиона баррелей в сутки с 105,15 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, оценка глобального роста спроса на нефть в следующем году была пересмотрена в сторону увеличения - до 1,54 миллиона баррелей в сутки против 1,34 миллиона ранее. При этом прогноз мирового спроса в 2027 году был сохранен на уровне 107,87 миллиона баррелей в сутки.
 
