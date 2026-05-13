ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза
2026-05-13T15:33+0300
нефть
мировая экономика
саудовская аравия
ближний восток
ирак
опек
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия за два месяца с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизила нефтедобычу почти в 1,5 раза, до 6,768 миллиона баррелей в сутки, Ирак - в три раза, до 1,389 миллиона, Кувейт - в 4,3 раза, до 600 тысяч баррелей в сутки, а Иран - на 12%, до 2,854 миллиона баррелей в сутки по сравнению с февралем, следует из данных майского доклада ОПЕК. Только за апрель по сравнению с мартом эти страны продемонстрировали суммарное падение добычи нефти на 2,021 миллиона баррелей в сутки. Почти половина этого объема пришлась на крупнейшего производителя в организации - Саудовскую Аравию. Добыча Бахрейна, который входит только в соглашение ОПЕК+, но не в ОПЕК, за два месяца снизилась также почти втрое, до 55 тысяч баррелей в сутки. За апрель страна потеряла порядка 26 тысяч баррелей в сутки своих объемов. Еще один ближневосточный участник ОПЕК+ - Оман - сохранил добычу чуть выше 800 тысяч баррелей в сутки. При этом Объединенные Арабские Эмираты в апреле продемонстрировали восстановление добычи нефти до 2,023 миллиона баррелей в сутки. В марте же их производство было ниже февраля в 1,8 раза - на уровне 1,892 миллиона баррелей в сутки. Эмираты приняли решение с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+.
