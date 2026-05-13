Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/opek-869894014.html
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза - 13.05.2026, ПРАЙМ
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза
Саудовская Аравия за два месяца с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизила нефтедобычу почти в 1,5 раза, до 6,768 миллиона баррелей в сутки, Ирак - | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T15:33+0300
2026-05-13T15:33+0300
нефть
мировая экономика
саудовская аравия
ближний восток
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия за два месяца с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизила нефтедобычу почти в 1,5 раза, до 6,768 миллиона баррелей в сутки, Ирак - в три раза, до 1,389 миллиона, Кувейт - в 4,3 раза, до 600 тысяч баррелей в сутки, а Иран - на 12%, до 2,854 миллиона баррелей в сутки по сравнению с февралем, следует из данных майского доклада ОПЕК. Только за апрель по сравнению с мартом эти страны продемонстрировали суммарное падение добычи нефти на 2,021 миллиона баррелей в сутки. Почти половина этого объема пришлась на крупнейшего производителя в организации - Саудовскую Аравию. Добыча Бахрейна, который входит только в соглашение ОПЕК+, но не в ОПЕК, за два месяца снизилась также почти втрое, до 55 тысяч баррелей в сутки. За апрель страна потеряла порядка 26 тысяч баррелей в сутки своих объемов. Еще один ближневосточный участник ОПЕК+ - Оман - сохранил добычу чуть выше 800 тысяч баррелей в сутки. При этом Объединенные Арабские Эмираты в апреле продемонстрировали восстановление добычи нефти до 2,023 миллиона баррелей в сутки. В марте же их производство было ниже февраля в 1,8 раза - на уровне 1,892 миллиона баррелей в сутки. Эмираты приняли решение с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+.
саудовская аравия
ближний восток
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, саудовская аравия, ближний восток, ирак, опек
Нефть, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАК, ОПЕК
15:33 13.05.2026
 
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза

ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила нефтедобычу почти в 1,5 полтора раза

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия за два месяца с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизила нефтедобычу почти в 1,5 раза, до 6,768 миллиона баррелей в сутки, Ирак - в три раза, до 1,389 миллиона, Кувейт - в 4,3 раза, до 600 тысяч баррелей в сутки, а Иран - на 12%, до 2,854 миллиона баррелей в сутки по сравнению с февралем, следует из данных майского доклада ОПЕК.
Только за апрель по сравнению с мартом эти страны продемонстрировали суммарное падение добычи нефти на 2,021 миллиона баррелей в сутки. Почти половина этого объема пришлась на крупнейшего производителя в организации - Саудовскую Аравию.
Добыча Бахрейна, который входит только в соглашение ОПЕК+, но не в ОПЕК, за два месяца снизилась также почти втрое, до 55 тысяч баррелей в сутки. За апрель страна потеряла порядка 26 тысяч баррелей в сутки своих объемов. Еще один ближневосточный участник ОПЕК+ - Оман - сохранил добычу чуть выше 800 тысяч баррелей в сутки.
При этом Объединенные Арабские Эмираты в апреле продемонстрировали восстановление добычи нефти до 2,023 миллиона баррелей в сутки. В марте же их производство было ниже февраля в 1,8 раза - на уровне 1,892 миллиона баррелей в сутки. Эмираты приняли решение с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+.
 
НефтьМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала