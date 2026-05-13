Стала известна причина смерти Владимира Молчанова
Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала продолжительная болезнь, сообщается в Telegram-канале Shot. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T05:11+0300
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала продолжительная болезнь, сообщается в Telegram-канале Shot."Журналист скончался в больнице в результате длительной болезни.", — говорится в публикации.По данным Telegram-канала, последний раз его госпитализировали в начале декабря прошлого года с болями в животе.Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он трудился в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".
