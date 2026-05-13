Российский рынок акций немного вырос в среду

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды немного повысился - третий день подряд, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T20:06+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды немного повысился - третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,18% - до 2694,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,49%, до 1148,96 пункта, долларовый РТС - на 0,79%, до 1157,45 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Продолжая восстановление Российский рынок акций в основные торги среды колебался разнонаправленно. После двух дней сильного роста индекс Мосбиржи подошел к психологическому уровню сопротивления в 2700 пунктов. Он испытал его на прочность, однако не смог закрепиться выше, хотя сессию завершил в легком плюсе. "Индекс Мосбиржи сегодня предпринимал попытки пробоя сопротивления у круглых 2700 пунктов. С одной стороны, энтузиазм по поводу возвращения в новостную повестку темы переговоров с Украиной несколько угас – конкретики не появилось. К тому же рубль продолжил упрочивать свои позиции. С другой стороны, цены на нефть удерживаются под 110 долларами за баррель Brent. Это подпитывает нефтегазовых "тяжеловесов" в составе индекса", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Дом.РФ" (+2,5%), ВК (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "Эн+Груп" (+1,6%). Снизились в цене акции "Совкомфлота" (-1,7%), "Озона" (-1,2%), "Циана" (-1%), "Ростелекома" (-0,7%). Стоимость нефти к 19.44 мск снижалась на 1,5% - до 106,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта. Прогнозы После уверенного движения вверх рынок замер — волатильность внутри сессии минимальна, объемы умеренные, констатирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Индекс Мосбиржи консолидируется вблизи верхней границы майского коридора, и пока нет ни триггера для пробоя вверх, ни давления для возврата к недавним минимумам", - добавляет он. По оценкам Смирнова, краткосрочный прогноз по индексу Мосбиржи сохраняется на уровне 2620-2720 пунктов. Индекс Мосбиржи пока не решается закрепиться выше 2700 пунктов, а влияние геополитического оптимизма первой половины недели уже сходит на нет, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы в РФ также реагируют на отдельные корпоративные истории и дивидендные сигналы", - добавила она.

