https://1prime.ru/20260513/spros-869888457.html
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире - 13.05.2026, ПРАЙМ
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире: ожидает спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки,... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T11:30+0300
2026-05-13T11:30+0300
2026-05-13T11:30+0300
энергетика
нефть
мэа
оэср
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире: ожидает спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, уточняется, что в текущем году спрос должен сократится на 418 тысяч баррелей в сутки, что на 334 тысячи баррелей в сутки больше показателя месяцем ранее - 84 тысячи. При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 104,027 миллиона баррелей в сутки против 104,259 в прошлом докладе. МЭА оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,446 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 103 тысячи баррелей в сутки - с 104,343 миллиона. "Наибольшее снижение ожидается во втором квартале 2026 года, на 2,45 миллиона баррелей в сутки, из которых на страны ОЭСР приходится 930 тысяч баррелей в сутки, а на страны, не входящие в ОЭСР, - 1,5 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на фоне ближневосточного конфликта наиболее сильно на данный момент пострадали нефтехимическая и авиационная отрасли, но более высокие цены, ослабление экономической среды и меры по сокращению спроса будут все сильнее влиять на потребление топлива.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мэа, оэср, мировая экономика
Энергетика, Нефть, МЭА, ОЭСР, Мировая экономика
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире
МЭА ожидает спада спроса на нефть в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире: ожидает спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, уточняется, что в текущем году спрос должен сократится на 418 тысяч баррелей в сутки, что на 334 тысячи баррелей в сутки больше показателя месяцем ранее - 84 тысячи.
При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 104,027 миллиона баррелей в сутки против 104,259 в прошлом докладе.
МЭА
оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,446 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 103 тысячи баррелей в сутки - с 104,343 миллиона.
"Наибольшее снижение ожидается во втором квартале 2026 года, на 2,45 миллиона баррелей в сутки, из которых на страны ОЭСР приходится 930 тысяч баррелей в сутки, а на страны, не входящие в ОЭСР, - 1,5 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что на фоне ближневосточного конфликта наиболее сильно на данный момент пострадали нефтехимическая и авиационная отрасли, но более высокие цены, ослабление экономической среды и меры по сокращению спроса будут все сильнее влиять на потребление топлива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.