МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире

2026-05-13T11:30+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) значительно ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире: ожидает спада в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, уточняется, что в текущем году спрос должен сократится на 418 тысяч баррелей в сутки, что на 334 тысячи баррелей в сутки больше показателя месяцем ранее - 84 тысячи. При этом мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 104,027 миллиона баррелей в сутки против 104,259 в прошлом докладе. МЭА оценило спрос на нефть в прошлом году в 104,446 миллиона баррелей в сутки. Показатель был пересмотрен по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения примерно на 103 тысячи баррелей в сутки - с 104,343 миллиона. "Наибольшее снижение ожидается во втором квартале 2026 года, на 2,45 миллиона баррелей в сутки, из которых на страны ОЭСР приходится 930 тысяч баррелей в сутки, а на страны, не входящие в ОЭСР, - 1,5 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на фоне ближневосточного конфликта наиболее сильно на данный момент пострадали нефтехимическая и авиационная отрасли, но более высокие цены, ослабление экономической среды и меры по сокращению спроса будут все сильнее влиять на потребление топлива.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.

