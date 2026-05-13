Суд оставил в силе решение по иску ФПК к Минфину на 2,4 миллиарда рублей

2026-05-13T18:10+0300

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, взыскали с министерства финансов РФ за счет казны около 2,4 миллиарда рублей. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу Минфина на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как пояснил в суде первой инстанции представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиардов. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. В дальнейшем это судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".

