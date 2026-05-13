В семи областях Украины часть абонентов остается без света

Часть абонентов в семи областях Украины остаются без электроснабжения, сообщила в среду украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T10:27+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Часть абонентов в семи областях Украины остаются без электроснабжения, сообщила в среду украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточивания в Донецкой (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.) областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Также в сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены шесть населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

