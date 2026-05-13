Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/usa-869899210.html
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день - 13.05.2026, ПРАЙМ
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, увеличилась на 137 тысяч баррелей в день - до 13,710 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T17:50+0300
2026-05-13T17:50+0300
нефть
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, увеличилась на 137 тысяч баррелей в день - до 13,710 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,614 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 7 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2027 год - повысило на 120 тысяч баррелей, до 13,95 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20260513/usa-869898734.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, мировая экономика
Нефть, США, Мировая экономика
17:50 13.05.2026
 
В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день

В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день, до 13,710 млн баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, увеличилась на 137 тысяч баррелей в день - до 13,710 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,614 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 7 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2027 год - повысило на 120 тысяч баррелей, до 13,95 миллиона баррелей в день.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
В США цены производителей в апреле выросли на 6%
17:38
 
НефтьСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала