В США добыча нефти за неделю выросла на 137 тысяч баррелей в день
2026-05-13T17:50+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, увеличилась на 137 тысяч баррелей в день - до 13,710 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,614 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 7 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2027 год - повысило на 120 тысяч баррелей, до 13,95 миллиона баррелей в день.
В США цены производителей в апреле выросли на 6%