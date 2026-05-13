В США стратегический резерв нефти за неделю упал более чем на 2%
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 8 мая, упал на 8,605 миллиона баррелей, или более чем на 2%, до 384,095 миллиона, следует из... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T18:18+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 8 мая, упал на 8,605 миллиона баррелей, или более чем на 2%, до 384,095 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Снижение стало максимальным за всю историю ведения статистики, до этого самое сильное снижение наблюдалось за неделю по 9 сентября 2022 года - 8,414 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в США остается примерно в полтора раза ниже уровня сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей. С этой примечательной отметки его уровень начал снижаться и менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться. Но в общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. При высвобождении запланированного объема в стратегическом резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.
