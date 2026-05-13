В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года
Райт: экспорт нефти из Венесуэлы в апреле превысил 1,2 миллиона баррелей в сутки
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт сообщил о достижении экспорта нефти из Венесуэлы максимальных показателей с 2018 года, отметив, что в апреле объем поставок составил 1,2 миллиона баррелей в сутки.
"Венесуэла экспортировала более 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки в прошлом месяце, в апреле. Это самый высокий показатель экспорта нефти с 2018 года, восьмилетней давности, что примерно вдвое превышает объем нефти, который они экспортировали в декабре", - заявил Райт во время дискуссии в Институте Катона.
Райт также подчеркнул, что Вашингтон обладает рычагами давления на Каракас, поскольку Штаты занимаются продажей венесуэльской нефти и юридически не обязаны возвращать вырученные средства, что позволяет эффективно влиять на ситуацию в стране.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют удвоить этот объем в течение следующего месяца.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в феврале, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.