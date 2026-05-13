Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/venesuela-869906746.html
В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года
В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года - 13.05.2026, ПРАЙМ
В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года
Министр энергетики США Крис Райт сообщил о достижении экспорта нефти из Венесуэлы максимальных показателей с 2018 года, отметив, что в апреле объем поставок... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T22:47+0300
2026-05-13T22:47+0300
нефть
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
сергей лавров
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт сообщил о достижении экспорта нефти из Венесуэлы максимальных показателей с 2018 года, отметив, что в апреле объем поставок составил 1,2 миллиона баррелей в сутки. "Венесуэла экспортировала более 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки в прошлом месяце, в апреле. Это самый высокий показатель экспорта нефти с 2018 года, восьмилетней давности, что примерно вдвое превышает объем нефти, который они экспортировали в декабре", - заявил Райт во время дискуссии в Институте Катона. Райт также подчеркнул, что Вашингтон обладает рычагами давления на Каракас, поскольку Штаты занимаются продажей венесуэльской нефти и юридически не обязаны возвращать вырученные средства, что позволяет эффективно влиять на ситуацию в стране. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют удвоить этот объем в течение следующего месяца. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в феврале, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.
https://1prime.ru/20260507/shell-869756057.html
сша
венесуэла
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, николас мадуро
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Николас Мадуро
22:47 13.05.2026
 
В США заявили, что экспорт нефти их Венесуэлы достиг максимума с 2018 года

Райт: экспорт нефти из Венесуэлы в апреле превысил 1,2 миллиона баррелей в сутки

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт сообщил о достижении экспорта нефти из Венесуэлы максимальных показателей с 2018 года, отметив, что в апреле объем поставок составил 1,2 миллиона баррелей в сутки.
"Венесуэла экспортировала более 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки в прошлом месяце, в апреле. Это самый высокий показатель экспорта нефти с 2018 года, восьмилетней давности, что примерно вдвое превышает объем нефти, который они экспортировали в декабре", - заявил Райт во время дискуссии в Институте Катона.
Райт также подчеркнул, что Вашингтон обладает рычагами давления на Каракас, поскольку Штаты занимаются продажей венесуэльской нефти и юридически не обязаны возвращать вырученные средства, что позволяет эффективно влиять на ситуацию в стране.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют удвоить этот объем в течение следующего месяца.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в феврале, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.
Логотип компании Shell - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле
7 мая, 18:53
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНДональд ТрампСергей ЛавровНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала