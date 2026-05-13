https://1prime.ru/20260513/vtb-869882401.html

В ВТБ рассказали, когда мировые цены на алюминий могут вырасти

В ВТБ рассказали, когда мировые цены на алюминий могут вырасти - 13.05.2026, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, когда мировые цены на алюминий могут вырасти

Затянувшаяся блокировка Ормузского пролива и растущий спрос могут подтолкнуть мировые цены на алюминий до четырех тысяч долларов за тонну, при этом текущих... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T05:16+0300

2026-05-13T05:16+0300

2026-05-13T05:16+0300

нефть

бизнес

экономика

ормузский пролив

иран

китай

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869882401.jpg?1778638594

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Затянувшаяся блокировка Ормузского пролива и растущий спрос могут подтолкнуть мировые цены на алюминий до четырех тысяч долларов за тонну, при этом текущих запасов металла хватит на два-три года, такое мнение высказал РИА Новости инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "По нашим расчетам, текущих видимых запасов алюминия на мировом рынке хватит примерно на 2-3 года потребления... Не исключаем, что на фоне затянувшейся блокировки Ормузского пролива и растущего спроса на металл в мире цена алюминия может достигнуть отметки 4000 долларов за тонну", - сказал он. В 2022 году замедление экономики сказалось на спросе на металл, а в 2023-2025 годах мировой спрос на алюминий возобновил рост. "Считаем, что потребление металла будет демонстрировать сильную динамику в ближайшие годы", - добавил Михеев. По его словам, в предыдущие годы увеличение спроса на алюминий удовлетворялось растущим производством алюминия в Китае - 60% от мирового производства. Однако объем выпуска в стране ограничен формально установленным потолком в 45 миллионов тонн в год, введенным в 2017 году для сокращения потребления электроэнергии в отрасли и поддержки экологии, подчеркнул Михеев. "Также стоить учесть, что в строительстве Китая уже несколько лет наблюдается затяжной спад, но потенциальное восстановление сектора недвижимости может усилить спрос", - отметил эксперт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

ормузский пролив

иран

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, ормузский пролив, иран, китай, втб