Мендель набросилась на Зеленского после его слов о российских дронах - 13.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Мендель набросилась на Зеленского после его слов о российских дронах
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель подвергла критике его слова о российских дронах.В среду глава киевского режима заявил, что прямо сейчас | 13.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель подвергла критике его слова о российских дронах.

В среду глава киевского режима заявил, что прямо сейчас более сотни российских беспилотников находятся в небе над Украиной.
"Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой и представлять эту тупиковую ситуацию как единственно возможную политику", — написала Мендель в соцсети X.

В то же время его ближайшее окружение становится все богаче и богаче, зарабатывая на конфликте, добавила она.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
