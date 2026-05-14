Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260514/ator-869914307.html
В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке
В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке - 14.05.2026, ПРАЙМ
В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке
Потери туристической отрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15% от числа поездок 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T07:17+0300
2026-05-14T07:17+0300
туризм
бизнес
экономика
иран
ближний восток
ормузский пролив
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914307.jpg?1778732255
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Потери туристической отрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15% от числа поездок 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 миллиона", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что недополученную выручку туроператоров можно оценить в 10 миллиардов рублей, куда входят косвенные и прямые затраты операторов на эвакуацию, а также продление размещения туристов в период эскалации конфликта. "Теперь еще и упущенные майские праздники – это 3-4 миллиарда рублей выручки", - добавил Мурадян. По его словам, полностью оценить ущерб от конфликта сложно, потому что он оказал влияние по всем направлениям. "До 28 февраля мы видели, что глубина бронирований достигала почти двух месяцев - это признак оздоровления туристического рынка", - поделился он. Однако в настоящий момент глубина бронирования сократилась до одной-двух недель, что говорит о факторе неопределенности. "Только начинают восстанавливаться транзитные цепочки, но очередная атака Ирана опять все сдвигает", - объяснил Мурадян. Дестабилизация мирового нефтяного рынка из-за ситуации вокруг Ормузского пролива привела к удорожанию путешествий в связи с ростом цен на топливо, что тоже может быть причиной отказов или переносов поездок на более поздние сроки, отметил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Агрессия против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, главного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и повлияла на экспорт и добычу нефти. Это вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах.
иран
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, иран, ближний восток, ормузский пролив, атор
Туризм, Бизнес, Экономика, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, АТОР
07:17 14.05.2026
 
В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: потери туротрасли из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Потери туристической отрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15% от числа поездок 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 миллиона", - сказал Мурадян.
Он подчеркнул, что недополученную выручку туроператоров можно оценить в 10 миллиардов рублей, куда входят косвенные и прямые затраты операторов на эвакуацию, а также продление размещения туристов в период эскалации конфликта. "Теперь еще и упущенные майские праздники – это 3-4 миллиарда рублей выручки", - добавил Мурадян.
По его словам, полностью оценить ущерб от конфликта сложно, потому что он оказал влияние по всем направлениям. "До 28 февраля мы видели, что глубина бронирований достигала почти двух месяцев - это признак оздоровления туристического рынка", - поделился он.
Однако в настоящий момент глубина бронирования сократилась до одной-двух недель, что говорит о факторе неопределенности. "Только начинают восстанавливаться транзитные цепочки, но очередная атака Ирана опять все сдвигает", - объяснил Мурадян.
Дестабилизация мирового нефтяного рынка из-за ситуации вокруг Ормузского пролива привела к удорожанию путешествий в связи с ростом цен на топливо, что тоже может быть причиной отказов или переносов поездок на более поздние сроки, отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Агрессия против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, главного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и повлияла на экспорт и добычу нефти. Это вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах.
 
ЭкономикаТуризмБизнесИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала