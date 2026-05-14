https://1prime.ru/20260514/ator-869914307.html

В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке

В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке - 14.05.2026, ПРАЙМ

В АТОР оценили потери туротрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потери туристической отрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15% от числа поездок 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T07:17+0300

2026-05-14T07:17+0300

2026-05-14T07:17+0300

туризм

бизнес

экономика

иран

ближний восток

ормузский пролив

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869914307.jpg?1778732255

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Потери туристической отрасли России из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 15% от числа поездок 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 миллиона", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что недополученную выручку туроператоров можно оценить в 10 миллиардов рублей, куда входят косвенные и прямые затраты операторов на эвакуацию, а также продление размещения туристов в период эскалации конфликта. "Теперь еще и упущенные майские праздники – это 3-4 миллиарда рублей выручки", - добавил Мурадян. По его словам, полностью оценить ущерб от конфликта сложно, потому что он оказал влияние по всем направлениям. "До 28 февраля мы видели, что глубина бронирований достигала почти двух месяцев - это признак оздоровления туристического рынка", - поделился он. Однако в настоящий момент глубина бронирования сократилась до одной-двух недель, что говорит о факторе неопределенности. "Только начинают восстанавливаться транзитные цепочки, но очередная атака Ирана опять все сдвигает", - объяснил Мурадян. Дестабилизация мирового нефтяного рынка из-за ситуации вокруг Ормузского пролива привела к удорожанию путешествий в связи с ростом цен на топливо, что тоже может быть причиной отказов или переносов поездок на более поздние сроки, отметил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Агрессия против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, главного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и повлияла на экспорт и добычу нефти. Это вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во многих странах.

иран

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, иран, ближний восток, ормузский пролив, атор