"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска - 14.05.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска, который проходил с 4 по 13 мая. | 14.05.2026, ПРАЙМ
07:17 14.05.2026 (обновлено: 07:51 14.05.2026)
 
"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска, который проходил с 4 по 13 мая.
Накануне ухода в отпуск компания сообщала, что планирует провести масштабный комплекс работ по модернизации производственных линий, необходимый в том числе для запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut.
Также планировалось провести пуско-наладочные работы в новых обрабатывающих центрах в двигательном производстве, где вскоре будут выпускать моторы 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил).
Также в планы компании на корпоративный отпуск входила модернизация линии сборки автомобилей Niva и обновление оборудования в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе.
Сообщалось, что всего будет проведено свыше 15 тысяч работ, а суммарная стоимость модернизации превысит 530 миллионов рублей.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
 
