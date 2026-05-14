"АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска, который проходил с 4 по 13 мая.
2026-05-14T07:17+0300
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после единого корпоративного отпуска, который проходил с 4 по 13 мая. Накануне ухода в отпуск компания сообщала, что планирует провести масштабный комплекс работ по модернизации производственных линий, необходимый в том числе для запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut. Также планировалось провести пуско-наладочные работы в новых обрабатывающих центрах в двигательном производстве, где вскоре будут выпускать моторы 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил). Также в планы компании на корпоративный отпуск входила модернизация линии сборки автомобилей Niva и обновление оборудования в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Сообщалось, что всего будет проведено свыше 15 тысяч работ, а суммарная стоимость модернизации превысит 530 миллионов рублей. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Бизнес, Экономика, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
