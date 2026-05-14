Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро" - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/basov-869915678.html
Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро"
Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро" - 14.05.2026, ПРАЙМ
Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро"
Приставы начали обращать в доход России имущество бывшего генерального директора компании "Русагро" Максима Басова, следует из материалов судебных приставов, с... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T08:21+0300
2026-05-14T08:21+0300
бизнес
россия
москва
рф
русагро
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_d235b0db1ae9c7a5f7914eb30e58add1.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Приставы начали обращать в доход России имущество бывшего генерального директора компании "Русагро" Максима Басова, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Пятого мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход РФ акции компании "Русагро", принадлежавшие Басову, а также ее основателю Вадиму Мошковичу и его близким. Кроме того, как заявлял РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко, судом были изъяты доли Басова в компании "Геомирагро" и деньги на счетах. Согласно материалам приставов, Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист. На его основании главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 12 мая завело исполнительное производство, предметом исполнения которого является "обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства". Гендиректор "Русагро" Басов и ее основатель Мошкович обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/50/828665021_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_c5655b87d31f9c91eadd3032b5966595.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, русагро, фссп
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Русагро, ФССП
08:21 14.05.2026
 
Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро"

Приставы начали обращать в доход России имущество экс-главы "Русагро" Максима Басова

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Приставы начали обращать в доход России имущество бывшего генерального директора компании "Русагро" Максима Басова, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Пятого мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход РФ акции компании "Русагро", принадлежавшие Басову, а также ее основателю Вадиму Мошковичу и его близким. Кроме того, как заявлял РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко, судом были изъяты доли Басова в компании "Геомирагро" и деньги на счетах.
Согласно материалам приставов, Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист. На его основании главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 12 мая завело исполнительное производство, предметом исполнения которого является "обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства".
Гендиректор "Русагро" Басов и ее основатель Мошкович обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФРусагроФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала