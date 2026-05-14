Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро"

Приставы начали обращать в доход России имущество экс-главы "Русагро" Максима Басова
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Приставы начали обращать в доход России имущество бывшего генерального директора компании "Русагро" Максима Басова, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Пятого мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход РФ акции компании "Русагро", принадлежавшие Басову, а также ее основателю Вадиму Мошковичу и его близким. Кроме того, как заявлял РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко, судом были изъяты доли Басова в компании "Геомирагро" и деньги на счетах.
Согласно материалам приставов, Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист. На его основании главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 12 мая завело исполнительное производство, предметом исполнения которого является "обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства".
Гендиректор "Русагро" Басов и ее основатель Мошкович обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.