Приставы начали обращать в доход государства имущество экс-главы "Русагро"

2026-05-14T08:21+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Приставы начали обращать в доход России имущество бывшего генерального директора компании "Русагро" Максима Басова, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Пятого мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход РФ акции компании "Русагро", принадлежавшие Басову, а также ее основателю Вадиму Мошковичу и его близким. Кроме того, как заявлял РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко, судом были изъяты доли Басова в компании "Геомирагро" и деньги на счетах. Согласно материалам приставов, Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист. На его основании главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, 12 мая завело исполнительное производство, предметом исполнения которого является "обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства". Гендиректор "Русагро" Басов и ее основатель Мошкович обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.

