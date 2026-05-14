В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд

В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд

2026-05-14T18:46+0300

МЕХИКО, 14 мая - ПРАЙМ. Колумбийская служба финансового надзора сообщила о начале расследования в связи с тем, что средства граждан, подлежавшие переводу из частных пенсионных фондов в государственный фонд Colpensiones, до сих пор не были перечислены. "Служба финансового надзора Колумбии начала сегодня расследования в отношении перевода ресурсов Администраторов пенсионных фондов (AFP) в Colpensiones", - говорится в заявлении ведомства. Речь идет о средствах граждан, которые воспользовались возможностью перехода из частной пенсионной системы в государственную и уже получили право на пенсию. По данным регулятора, общий объем таких средств составляет 8,7 триллиона колумбийских песо (около 2,2 миллиарда долларов по текущему курсу) и относится к 32 803 гражданам. Из них 24 331 человек уже получает пенсионные выплаты от Colpensiones. В ведомстве отметили, что расследования проводятся "для принятия решений, предусмотренных законом, с целью защиты прав финансовых потребителей и обеспечения стабильности финансовой системы Колумбии". Ранее Государственный совет Колумбии приостанавливал действие части декрета правительства №415 от 2026 года, который устанавливал ускоренный перевод накоплений из частных пенсионных фондов в государственный фонд. Совет пришел к выводу, что документ мог противоречить пенсионной реформе 2024 года. Приостановленный декрет обязывал администраторов перевести 50% средств в течение максимум 20 дней, а оставшиеся 50% - в последующие 10 дней. Власти Колумбии рассчитывали перевести в Colpensiones накопления более 119 тысяч граждан на сумму около 6,5 миллиарда долларов. Решение вызвало обеспокоенность участников рынка и политическую дискуссию вокруг роли государства в пенсионной системе страны.

