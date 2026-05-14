Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/kolumbiya-869937698.html
В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд
В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд
Колумбийская служба финансового надзора сообщила о начале расследования в связи с тем, что средства граждан, подлежавшие переводу из частных пенсионных фондов в | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T18:46+0300
2026-05-14T18:46+0300
мировая экономика
колумбия
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/62/838636268_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ec0a51d3dff8a7cafb5c77cb0753ae2f.jpg
МЕХИКО, 14 мая - ПРАЙМ. Колумбийская служба финансового надзора сообщила о начале расследования в связи с тем, что средства граждан, подлежавшие переводу из частных пенсионных фондов в государственный фонд Colpensiones, до сих пор не были перечислены. "Служба финансового надзора Колумбии начала сегодня расследования в отношении перевода ресурсов Администраторов пенсионных фондов (AFP) в Colpensiones", - говорится в заявлении ведомства. Речь идет о средствах граждан, которые воспользовались возможностью перехода из частной пенсионной системы в государственную и уже получили право на пенсию. По данным регулятора, общий объем таких средств составляет 8,7 триллиона колумбийских песо (около 2,2 миллиарда долларов по текущему курсу) и относится к 32 803 гражданам. Из них 24 331 человек уже получает пенсионные выплаты от Colpensiones. В ведомстве отметили, что расследования проводятся "для принятия решений, предусмотренных законом, с целью защиты прав финансовых потребителей и обеспечения стабильности финансовой системы Колумбии". Ранее Государственный совет Колумбии приостанавливал действие части декрета правительства №415 от 2026 года, который устанавливал ускоренный перевод накоплений из частных пенсионных фондов в государственный фонд. Совет пришел к выводу, что документ мог противоречить пенсионной реформе 2024 года. Приостановленный декрет обязывал администраторов перевести 50% средств в течение максимум 20 дней, а оставшиеся 50% - в последующие 10 дней. Власти Колумбии рассчитывали перевести в Colpensiones накопления более 119 тысяч граждан на сумму около 6,5 миллиарда долларов. Решение вызвало обеспокоенность участников рынка и политическую дискуссию вокруг роли государства в пенсионной системе страны.
https://1prime.ru/20260512/kolumbija-869851403.html
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83863/62/838636268_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e30797bc72e73c130d6e6da4cdff36a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, колумбия
Мировая экономика, КОЛУМБИЯ
18:46 14.05.2026
 
В Колумбии расследуют задержку перевода пенсионных средств в госфонд

Регулятор Колумбии расследует задержку перевода пенсионных средств в госфонд

© РИА Новости . Чернощек А | Перейти в медиабанкРеспублика Колумбия. Вид на Боготу.
Республика Колумбия. Вид на Боготу. - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Республика Колумбия. Вид на Боготу.. Архивное фото
© РИА Новости . Чернощек А
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 14 мая - ПРАЙМ. Колумбийская служба финансового надзора сообщила о начале расследования в связи с тем, что средства граждан, подлежавшие переводу из частных пенсионных фондов в государственный фонд Colpensiones, до сих пор не были перечислены.
"Служба финансового надзора Колумбии начала сегодня расследования в отношении перевода ресурсов Администраторов пенсионных фондов (AFP) в Colpensiones", - говорится в заявлении ведомства.
Речь идет о средствах граждан, которые воспользовались возможностью перехода из частной пенсионной системы в государственную и уже получили право на пенсию.
По данным регулятора, общий объем таких средств составляет 8,7 триллиона колумбийских песо (около 2,2 миллиарда долларов по текущему курсу) и относится к 32 803 гражданам. Из них 24 331 человек уже получает пенсионные выплаты от Colpensiones.
В ведомстве отметили, что расследования проводятся "для принятия решений, предусмотренных законом, с целью защиты прав финансовых потребителей и обеспечения стабильности финансовой системы Колумбии".
Ранее Государственный совет Колумбии приостанавливал действие части декрета правительства №415 от 2026 года, который устанавливал ускоренный перевод накоплений из частных пенсионных фондов в государственный фонд. Совет пришел к выводу, что документ мог противоречить пенсионной реформе 2024 года.
Приостановленный декрет обязывал администраторов перевести 50% средств в течение максимум 20 дней, а оставшиеся 50% - в последующие 10 дней.
Власти Колумбии рассчитывали перевести в Colpensiones накопления более 119 тысяч граждан на сумму около 6,5 миллиарда долларов. Решение вызвало обеспокоенность участников рынка и политическую дискуссию вокруг роли государства в пенсионной системе страны.
колумбия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение
12 мая, 03:21
 
Мировая экономикаКОЛУМБИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала