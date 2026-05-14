В Крыму открыли завод по производству минеральной ваты

Первый завод по производству минеральной ваты открыли в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T18:55+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Первый завод по производству минеральной ваты открыли в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Первый завод по производству минеральной ваты открыт в Крыму. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности России", - сказал Константинов журналистам. По его словам, завод способен выпускать в год 30 тысяч тонн продукции. "Этого хватит для покрытия потребности минеральной базальтовой ватой не только Крыма, но и новых субъектов России, а также регионов Южного федерального округа", - подчеркнул глава парламента.

