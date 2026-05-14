https://1prime.ru/20260514/lada-869931506.html
Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных автомобилей Lada
Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных автомобилей Lada - 14.05.2026, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных автомобилей Lada
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что в будущем компания будет выпускать беспилотные автомобили Lada. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T16:02+0300
2026-05-14T16:02+0300
2026-05-14T16:02+0300
максим соколов
автоваз
lada niva legend
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864780671_0:101:2970:1772_1920x0_80_0_0_e7ae87ab7f7559ea9c6611e1ee5c2b19.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что в будущем компания будет выпускать беспилотные автомобили Lada. "Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность", - ответил он на вопрос о том, возможно ли появление в будущем беспилотных Lada. "Несмотря на то, что "АвтоВАЗ" традиционно представляет автомобили в сегменте B, то есть класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть беспилотности автомобиля. Они уже присутствуют даже в наших не то что завтрашних, а сегодняшних (машинах - ред.)", - добавил Соколов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864780671_115:0:2823:2031_1920x0_80_0_0_048f406a1f7cc9198571850ff659c2b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим соколов, автоваз, lada niva legend, авто
Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Авто
Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных автомобилей Lada
Глава "АвтоВАЗа" Соколов не исключил появления беспилотных Lada в будущем