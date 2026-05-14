Мерц резко отреагировал на предложение Путина

2026-05-14T16:44+0300

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы."Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — цитирует его Guardian.В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.

