Мерц резко отреагировал на предложение Путина - 14.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Мерц резко отреагировал на предложение Путина
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы."Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — цитирует его Guardian.В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
16:44 14.05.2026
 
Мерц резко отреагировал на предложение Путина

Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу между Россией и ЕС

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы.

"Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — цитирует его Guardian.
В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
