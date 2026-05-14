СМИ узнали о просьбе Индии к США продлить лицензию на российскую нефть

Bloomberg: Индия попросила США продлить лицензию на российскую нефть
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку поставки энергоресурсов нарушены на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В апреле министерство финансов США продлило разрешение на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. США в последние месяцы неоднократно выводили российскую нефть из-под санкций.
"Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение", - пишет Bloomberg.
По словам источников, официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что вопрос поставок остается приоритетным, так как продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке из-за затянувшегося ближневосточного конфликта будет иметь дальнейшие последствия. В том числе, это повлияет на 1,4 миллиарда жителей Индии, где уже ощущается нехватка топлива, уточнили собеседники агентства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.