СМИ узнали о просьбе Индии к США продлить лицензию на российскую нефть

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку поставки энергоресурсов нарушены на фоне продолжающегося конфликта...

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку поставки энергоресурсов нарушены на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В апреле министерство финансов США продлило разрешение на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. США в последние месяцы неоднократно выводили российскую нефть из-под санкций. "Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение", - пишет Bloomberg. По словам источников, официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что вопрос поставок остается приоритетным, так как продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке из-за затянувшегося ближневосточного конфликта будет иметь дальнейшие последствия. В том числе, это повлияет на 1,4 миллиарда жителей Индии, где уже ощущается нехватка топлива, уточнили собеседники агентства. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

