Белый дом: Си Цзиньпин выразил интерес к закупке американской нефти
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил интерес к закупке американской нефти с целью снижения зависимости Китая... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T12:49+0300
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил интерес к закупке американской нефти с целью снижения зависимости Китая от трафика в Ормузском проливе, утверждают в Белом доме. "(Лидер КНР - ред.) выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от (Ормузского - ред.) пролива в будущем", - говорится в заявлении, распространенном пресс-пулом Белого дома по итогам переговоров.
