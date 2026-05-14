https://1prime.ru/20260514/neft-869933513.html

Белый дом: Си Цзиньпин выразил интерес к закупке американской нефти

Белый дом: Си Цзиньпин выразил интерес к закупке американской нефти - 14.05.2026, ПРАЙМ

Белый дом: Си Цзиньпин выразил интерес к закупке американской нефти

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил интерес к закупке американской нефти с целью снижения зависимости Китая... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T12:49+0300

2026-05-14T12:49+0300

2026-05-14T16:33+0300

энергетика

нефть

китай

сша

ормузский пролив

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869922991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae32bdf0ac14fd9aacbe92daaf2bd5b6.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил интерес к закупке американской нефти с целью снижения зависимости Китая от трафика в Ормузском проливе, утверждают в Белом доме. "(Лидер КНР - ред.) выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от (Ормузского - ред.) пролива в будущем", - говорится в заявлении, распространенном пресс-пулом Белого дома по итогам переговоров.

китай

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, сша, ормузский пролив, си цзиньпин, дональд трамп