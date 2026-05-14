АТОР: российские туроператоры надеются на возобновление продажи туров в ОАЭ

2026-05-14T17:03+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российские туроператоры надеются, что в скором времени возобновится возможность осуществлять продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее 14 мая авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день. "Туроператоры выражают надежду, что скоро возобновится и продажа пакетных туров", - сказали в АТОР о турах в ОАЭ. Там указывают, что появление рейсов в ОАЭ говорит о наличии спроса со стороны российских туристов. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне. "Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить, куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато", - сказал он. В ассоциации подчеркнули, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а туроператорская деятельность по этому направлению не может осуществляться из-за действующих рекомендаций МИД и Минэкономразвития. МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

