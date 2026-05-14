В Приморье группа вымогателей получила до 8,5 лет колонии

До 8,5 лет колонии получила группа из отца, сына и майора полиции из Арсеньева в Приморье, с помощью угроз завладевшая долей в компании и правами на земельный... | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T03:14+0300

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. До 8,5 лет колонии получила группа из отца, сына и майора полиции из Арсеньева в Приморье, с помощью угроз завладевшая долей в компании и правами на земельный участок, сообщает прокуратура Приморья. В суде установлено, что в период с февраля 2013 года по сентябрь 2022 года отец, сын и сотрудник полиции систематически давили на бизнесмена. Фигуранты угрожали ему уголовным преследованием и проблемами с репутацией, если тот не передаст им долю в уставном капитале компании, права аренды на лесные участки, а также свыше 21 миллиона рублей. Потерпевший под давлением передал долю в компании и один арендуемый участок. "С учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено наказание от 8 до 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры Приморья в Telegram-канале. Фигуранты признаны виновными по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). В прокуратуре добавили, что один участник преступной группы находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

