https://1prime.ru/20260514/primore-869911504.html
В Приморье в майские праздники увеличилось число туристов
В Приморье в майские праздники увеличилось число туристов - 14.05.2026, ПРАЙМ
В Приморье в майские праздники увеличилось число туристов
Поток российских и китайских туристов через пункты пропуска в Приморье в майские праздники вырос на 18% - до почти 71 тысячи человек, сообщает Уссурийская... | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T05:07+0300
2026-05-14T05:07+0300
2026-05-14T05:07+0300
туризм
бизнес
россия
китай
приморье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869911504.jpg?1778724445
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Поток российских и китайских туристов через пункты пропуска в Приморье в майские праздники вырос на 18% - до почти 71 тысячи человек, сообщает Уссурийская таможня.
"С 1 по 11 мая 2026 года через автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" в регионе деятельности Уссурийской таможни проследовало 2174 автобуса и 70973 туриста, что на 18% больше по обоим показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого (2025 - ред.) года", - говорится в сообщении.
В Уссурийской таможне РИА Новости уточнили, что речь идет и о китайских, и о российских туристах.
Ведомство отмечает, что максимальное количество путешественников выехало из России в Китай 1 мая - 4845 человек, въехало из Китая в Россию – 10 мая, 6065 человек. Больше всего туристов и автобусов проследовали через МАПП "Краскино".
"Увеличение числа туристов в период майских праздников было вполне закономерным. Этому способствует введение в конце 2025 года безвизового режима въезда в Китай для российских граждан", – приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Евгения Данилова.
китай
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, китай, приморье
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Приморье
В Приморье в майские праздники увеличилось число туристов
Уссурийская таможня: поток туристов в Приморье в майские праздники вырос на 18%
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Поток российских и китайских туристов через пункты пропуска в Приморье в майские праздники вырос на 18% - до почти 71 тысячи человек, сообщает Уссурийская таможня.
"С 1 по 11 мая 2026 года через автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" в регионе деятельности Уссурийской таможни проследовало 2174 автобуса и 70973 туриста, что на 18% больше по обоим показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого (2025 - ред.) года", - говорится в сообщении.
В Уссурийской таможне РИА Новости уточнили, что речь идет и о китайских, и о российских туристах.
Ведомство отмечает, что максимальное количество путешественников выехало из России в Китай 1 мая - 4845 человек, въехало из Китая в Россию – 10 мая, 6065 человек. Больше всего туристов и автобусов проследовали через МАПП "Краскино".
"Увеличение числа туристов в период майских праздников было вполне закономерным. Этому способствует введение в конце 2025 года безвизового режима въезда в Китай для российских граждан", – приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Евгения Данилова.