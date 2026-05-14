В Приморье в майские праздники увеличилось число туристов

2026-05-14T05:07+0300

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – ПРАЙМ. Поток российских и китайских туристов через пункты пропуска в Приморье в майские праздники вырос на 18% - до почти 71 тысячи человек, сообщает Уссурийская таможня. "С 1 по 11 мая 2026 года через автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" в регионе деятельности Уссурийской таможни проследовало 2174 автобуса и 70973 туриста, что на 18% больше по обоим показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого (2025 - ред.) года", - говорится в сообщении. В Уссурийской таможне РИА Новости уточнили, что речь идет и о китайских, и о российских туристах. Ведомство отмечает, что максимальное количество путешественников выехало из России в Китай 1 мая - 4845 человек, въехало из Китая в Россию – 10 мая, 6065 человек. Больше всего туристов и автобусов проследовали через МАПП "Краскино". "Увеличение числа туристов в период майских праздников было вполне закономерным. Этому способствует введение в конце 2025 года безвизового режима въезда в Китай для российских граждан", – приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Евгения Данилова.

