"Опасный сценарий". СМИ запаниковали после заявления Путина
JP: заявление Путина об Украине несут риски для Запада
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Слова главы России Владимира Путина о скором окончании конфликта на Украине несут риски для Запада, пишет Jerusalem Post.
"Он (Путин - Прим.ред) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем сам затяжной конфликт. Пока идут боевые действия, Европа держится относительно единым фронтом. Налицо ясная угроза, общая цель и политическое оправдание для экономических лишений, но как только боевые действия затихнут или заморозятся, неудобные вопросы всплывут снова, добавляет издание.
Во многих смыслах сам конфликт превратился в одну из последних главных объединяющих сил Запада, пишет JP.
В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
