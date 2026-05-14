"Опасный сценарий". СМИ запаниковали после заявления Путина - 14.05.2026, ПРАЙМ

Слова главы России Владимира Путина о скором окончании конфликта на Украине несут риски для Запада, пишет Jerusalem Post.

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Слова главы России Владимира Путина о скором окончании конфликта на Украине несут риски для Запада, пишет Jerusalem Post. "Он (Путин - Прим.ред) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", — говорится в публикации.В материале отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем сам затяжной конфликт. Пока идут боевые действия, Европа держится относительно единым фронтом. Налицо ясная угроза, общая цель и политическое оправдание для экономических лишений, но как только боевые действия затихнут или заморозятся, неудобные вопросы всплывут снова, добавляет издание.Во многих смыслах сам конфликт превратился в одну из последних главных объединяющих сил Запада, пишет JP.В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

