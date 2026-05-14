"Довольно пугающе": в США сделали признание о конфликте с Россией - 14.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Довольно пугающе": в США сделали признание о конфликте с Россией
Ошибочное восприятие странами Запада конфиденциальных границ России оказалось стратегической неудачей, которая привела к тому, что Москва заняла угрожающую...
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ошибочное восприятие странами Запада конфиденциальных границ России оказалось стратегической неудачей, которая привела к тому, что Москва заняла угрожающую сильную позицию, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале."Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат!" — подчеркнул ученый.Он добавил, что такие стратегии западных стран по отношению к Москве, наряду с расхождением интересов между США и ЕС, обернулись против них.&quot;Следует помнить, что американцы стремятся максимально дистанцироваться от Европы. Поэтому они не захотят ввязываться в ядерную войну с Россией или даже в обычную войну с ней на Украине. Так что у русских, знаете ли, здесь довольно сильные позиции, что, кстати, довольно пугающе в этой ситуации&quot;, — подытожил Миршаймер.В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что даже к лучшему, что Запад не понимает, где проложены красные линии. Это связано с тем, что терпение Москвы может иссякнуть в самый неудобный момент для ее противников.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страны, которые заявляют об отсутствии красных линий, должны осознать, что у Москвы также не будет таких ограничений в их отношении.
Миршаймер: из-за напряженности между США и ЕС Россия получила пугающее преимущество

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
