"Довольно пугающе": в США сделали признание о конфликте с Россией
Миршаймер: из-за напряженности между США и ЕС Россия получила пугающее преимущество
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ошибочное восприятие странами Запада конфиденциальных границ России оказалось стратегической неудачей, которая привела к тому, что Москва заняла угрожающую сильную позицию, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.
"Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат!" — подчеркнул ученый.
"Следует помнить, что американцы стремятся максимально дистанцироваться от Европы. Поэтому они не захотят ввязываться в ядерную войну с Россией или даже в обычную войну с ней на Украине. Так что у русских, знаете ли, здесь довольно сильные позиции, что, кстати, довольно пугающе в этой ситуации", — подытожил Миршаймер.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что даже к лучшему, что Запад не понимает, где проложены красные линии. Это связано с тем, что терпение Москвы может иссякнуть в самый неудобный момент для ее противников.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страны, которые заявляют об отсутствии красных линий, должны осознать, что у Москвы также не будет таких ограничений в их отношении.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страны, которые заявляют об отсутствии красных линий, должны осознать, что у Москвы также не будет таких ограничений в их отношении.