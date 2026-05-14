Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, выяснило РИА Новости, проанализировав данные порталов | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T06:41+0300
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, выяснило РИА Новости, проанализировав данные порталов Marine Traffic и VesselFinder.
Согласно истории сервисов отслеживания судов, в последний раз танкер передавал сигнал в Персидском заливе после выхода из кувейтского нефтяного порта Мина-эль-Ахмади. Позднее судно появилось уже в Оманском заливе к северо-западу от побережья Маската и продолжает движение в сторону Аравийского моря.
Таким образом, Eneos Endeavor мог пересечь Ормузский пролив в период отсутствия передачи сигнала.
По данным VesselFinder, ранее танкер указывал японский порт Киира в качестве пункта назначения с предполагаемой датой прибытия 30 мая, однако сейчас статус судна изменен на "ожидает распоряжений".
Согласно информации на сайте японской нефтеперерабатывающей компании Eneos Holdings, судно входит в ее флот. Eneos Endeavor относится к классу VLCC - крупнейших нефтяных танкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей нефти.
Если прохождение судна через Ормузский пролив подтвердится, это станет вторым случаем прохода японского супертанкера через пролив после обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля. Первым стал танкер Idemitsu Maru японской компании Idemitsu Kosan, который прошел через пролив в конце апреля.
Marine Traffic: супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив
