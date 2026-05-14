Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260514/supertanker-869913429.html
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив - 14.05.2026, ПРАЙМ
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, выяснило РИА Новости, проанализировав данные порталов | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T06:41+0300
2026-05-14T06:41+0300
бизнес
энергетика
нефть
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869913429.jpg?1778730073
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, выяснило РИА Новости, проанализировав данные порталов Marine Traffic и VesselFinder. Согласно истории сервисов отслеживания судов, в последний раз танкер передавал сигнал в Персидском заливе после выхода из кувейтского нефтяного порта Мина-эль-Ахмади. Позднее судно появилось уже в Оманском заливе к северо-западу от побережья Маската и продолжает движение в сторону Аравийского моря. Таким образом, Eneos Endeavor мог пересечь Ормузский пролив в период отсутствия передачи сигнала. По данным VesselFinder, ранее танкер указывал японский порт Киира в качестве пункта назначения с предполагаемой датой прибытия 30 мая, однако сейчас статус судна изменен на "ожидает распоряжений". Согласно информации на сайте японской нефтеперерабатывающей компании Eneos Holdings, судно входит в ее флот. Eneos Endeavor относится к классу VLCC - крупнейших нефтяных танкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. Если прохождение судна через Ормузский пролив подтвердится, это станет вторым случаем прохода японского супертанкера через пролив после обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля. Первым стал танкер Idemitsu Maru японской компании Idemitsu Kosan, который прошел через пролив в конце апреля.
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нефть, ормузский пролив, персидский залив, ближний восток
Бизнес, Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
06:41 14.05.2026
 
Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив

Marine Traffic: супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 14 мая - ПРАЙМ. Японский супертанкер Eneos Endeavor мог пройти через Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания, выяснило РИА Новости, проанализировав данные порталов Marine Traffic и VesselFinder.
Согласно истории сервисов отслеживания судов, в последний раз танкер передавал сигнал в Персидском заливе после выхода из кувейтского нефтяного порта Мина-эль-Ахмади. Позднее судно появилось уже в Оманском заливе к северо-западу от побережья Маската и продолжает движение в сторону Аравийского моря.
Таким образом, Eneos Endeavor мог пересечь Ормузский пролив в период отсутствия передачи сигнала.
По данным VesselFinder, ранее танкер указывал японский порт Киира в качестве пункта назначения с предполагаемой датой прибытия 30 мая, однако сейчас статус судна изменен на "ожидает распоряжений".
Согласно информации на сайте японской нефтеперерабатывающей компании Eneos Holdings, судно входит в ее флот. Eneos Endeavor относится к классу VLCC - крупнейших нефтяных танкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей нефти.
Если прохождение судна через Ормузский пролив подтвердится, это станет вторым случаем прохода японского супертанкера через пролив после обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля. Первым стал танкер Idemitsu Maru японской компании Idemitsu Kosan, который прошел через пролив в конце апреля.
 
ЭнергетикаБизнесНефтьОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала