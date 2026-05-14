На Западе заявили о панике Зеленского из-за событий в зоне СВО - 14.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе заявили о панике Зеленского из-за событий в зоне СВО
Владимир Зеленский начал рассматривать возможность потери Киева Вооруженными силами Украины из-за продвижения российских сил в местах проведения спецоперации,... | 14.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал рассматривать возможность потери Киева Вооруженными силами Украины из-за продвижения российских сил в местах проведения спецоперации, сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале."Одна из причин, по которой Зеленский так настаивает на обороне каждого миллиметра Донбасса, заключается в том, что он осознает, что, если линия укрепленных городов на Донбассе падет, русские получат маневренное пространство к западу от Донбасса, смогут продвинуться к Днепру, через центральную и северную Украину, и приблизятся к захвату самого Киева", — отмечает эксперт.Он добавляет, что страхи украинского руководства основаны на реальной угрозе.&quot;Россияне продолжают наступление. &lt;…&gt; И если посмотреть на карты, то можно увидеть, что география не представляет особой сложности для продвижения от Донбасса до самого Киева, и, безусловно, нет больших или очевидных препятствий, которые могли бы помешать продвижению к Днепру в случае падения Донбасса&quot;, — признал Меркурис.Согласно сообщениям Минобороны, в апреле российские Вооруженные силы освободили 18 населенных пунктов в зоне спецоперации: шесть в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, пять в Сумской и один в Запорожской.Как пояснял представитель Кремля Дмитрий Песков, Украина должна принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений сокращаются по мере успехов российских войск, а продолжение конфликта становится для Киева бессмысленным и опасным.
Политолог Меркурис: Зеленский встревожен из-за успехов России на Донбассе

