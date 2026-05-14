ЦБ Турции сохранит ставку без изменений на июньском заседании, пишут СМИ

2026-05-14T06:53+0300

АНКАРА, 14 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции с высокой вероятностью сохранит процентную ставку без изменений на июньском заседании на фоне ожидаемого замедления инфляции, пишет деловая газета Dunya. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на последнем заседании 22 апреля ожидаемо принял решение оставить ключевую ставку на уровне 37%. Аналогичное решение было принято и на предыдущем заседании 12 марта. На предыдущих заседаниях регулятор снижал ставку. "Ожидания того, что Центральный банк не повысит процентную ставку на заседании в следующем месяце, выглядят более вероятными", — пишет издание. Газета отмечает, что очередное решение по ставке турецкий регулятор объявит 11 июня. До этого рынки получат данные по инфляции за май, которая, как ожидается, составит около 1% против более высоких показателей апреля. По мнению издания, замедлению инфляции способствуют завершение корректировок тарифов на электроэнергию в апреле, а также меньшее количество рабочих дней в мае из-за праздника Курбан-байрам. Вместе с тем такая динамика может негативно сказаться на экспорте и внешней торговле. Dünya обращает внимание, что в апреле экспорт Турции вырос на 22,3% в годовом выражении — до 25,4 миллиарда долларов, тогда как импорт увеличился на 3,1%, достигнув 33,9 миллиарда долларов. Дефицит внешней торговли в месячном выражении составил 8,5 миллиарда долларов. Однако по итогам января–апреля дефицит внешней торговли вырос до 37,2 миллиарда долларов против 34,6 миллиарда годом ранее. Издание также указывает на сохраняющиеся внешнеполитические риски, связанные с напряженностью вокруг Ирана и политикой США.

