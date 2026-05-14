"Это провал". Мендель сделала громкое заявление после ударов ВС России - 14.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Это провал". Мендель сделала громкое заявление после ударов ВС России
2026-05-14T09:07+0300
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Удары российских военных показали лицемерие Владимира Зеленского, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X."Зеленский не чувствует никакой ответственности за это (удары ВС России - Прим.ред), за отсутствие обороны на протяжении более чем четырех лет войны и за провал переговоров в первые годы широкомасштабной войны", — говорится в публикации.Он обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера, подчеркнула она.ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
09:07 14.05.2026
 
"Это провал". Мендель сделала громкое заявление после ударов ВС России

Мендель: удары ВС РФ показали лицемерие Зеленского

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Удары российских военных показали лицемерие Владимира Зеленского, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"Зеленский не чувствует никакой ответственности за это (удары ВС России - Прим.ред), за отсутствие обороны на протяжении более чем четырех лет войны и за провал переговоров в первые годы широкомасштабной войны", — говорится в публикации.
Он обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера, подчеркнула она.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
